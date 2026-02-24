Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей

Московский аукционный дом 1 марта проведет торги, на которые выставят коллекцию живописи общей стоимостью 1 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости».
Среди лотов — работы Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других классиков.
Главным лотом аукциона эксперты называют пейзаж Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму», написанный в 1861 году. Полотно размером более полуметра с автографом мастера оценено в 60 млн рублей.
Фаворитом также считается работа Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года с эстимейтом 50 млн рублей. Полотно дважды экспонировалось в Третьяковской галерее (в 1938 и 1960 годах) и в Государственном Русском музее (1960–1961). Ранее картина принадлежала ученому Владимиру Миткевичу, изобретателю радиоуправляемых мин.
Среди 25 портретов, представленных на торгах, центральное место занимает «Нарцисс» Ильи Репина 1917 года. Стартовая цена полотна — 45 млн рублей. Картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году, затем находилась в Швейцарии в собрании галереи Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening.