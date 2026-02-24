По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра

По игре Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет автор тайтла Даниэль Вавра.
Ради экранизации он покинул пост креативного директора чешской студии Warhorse Studios. В интервью изданию CzechCrunch руководитель студии Мартин Фривальдский пояснил, что Вавра не покидает компанию, а переключается на новое направление.
«Дан хотел попробовать что-то другое. Он создал три игры, имеющие мировой успех, и теперь его задача — выпустить Kingdom Come на экраны в течение ближайших нескольких лет», — заявил он.
По словам Фривальдского, уже ведутся переговоры с представителями кинобизнеса, а черновой сценарий, написанный самим Ваврой, готов. В студии подчеркивают, что речь идет о полноценном художественном фильме.
Будет ли фильм пересказывать события игр или предложит новую историю, пока неизвестно. В компании рассматривают оба варианта, отмечая, что, как и в случае с комиксом, возможны дополнительные сюжеты о героях.