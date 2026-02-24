Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly

Фото: Anna Dudkova/Unsplash

Основатель «Додо-пиццы» Федор Овчинников после скандала с Додобоней сообщил, что все пиццерии в России станут pet-friendly. Теперь их можно будет посещать вместе с домашними питомцами. Об этом владелец сети написал в своем телеграм-канале.

Овчинников заявил, что теперь сотрудники начнут долгосрочно и системно помогать приютам домашних животных. Кроме того, он пообещал, что сеть возьмет все расходы на содержание Додобони в приюте в Челябинске, а также на постоянной основе будет оказывать приюту финансовую и информационную поддержку.

«Мы знаем, что у нашего бывшего курьера Михаила сложились доверительные отношения с собакой. Мы не будем мешать этому и готовы помочь там, где это будет уместно», — написал Овчинников.

Он также публично извинился перед Михаилом за «грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией». «Абсолютно искренне, это недопустимо и неприемлемо в нашей сети. Мы никогда не будем защищать такое поведение», — отметил он.

Федор добавил, что был бы очень рад, чтобы Михаил вернулся в компанию, но не на должность курьера, а на позицию специалиста по развитию программ, связанных с поддержкой животных. 

«Я хочу сказать, что все эти решения приняты не под давлением, а от сердца. И еще хочу попросить перестать травить управляющую нашей пиццерией. Знаете, наша компания переживет удаление приложения, переживет спад продаж, но травля всем интернетом человека может очень сильно повлиять на конкретную жизнь», — подчеркнул он.

Основатель «Додо-пиццы» рассказал, что управляющая Юлия временно отстранена от работы. Кроме того, из-за кибербуллинга ей пришлось уехать из города.

«Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались. Будем становиться лучше», — заключил Овчинников.

Вчера, 23 февраля, история с Додобоней вызвала общественный резонанс в соцсетях. Все из-за управляющей из Челябинска, которая уволила курьера за то, что тот пожалел бездомную собаку и укрыл ее фирменным пледом, когда на улице было 20 градусов мороза.

Люди объявили бойкот «Додо-пицце» и отказываются ходить в заведения сети. В группе пиццерии клиенты просят вернуть курьера на работу и уволить управляющую и оставляют хештеги #ЗаДодоБоню и #ВернитеКурьера.

Позже компания опубликовала официальный комментарий и пообещала взять на содержание пса после скандала. Представители сети добавили, что все равно уволят курьера, но по другим причинам.

«Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем», — отмечали в «Додо-пицце».

