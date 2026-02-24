Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»

Ранее стало известно, что перезапуском культового сериала будет заниматься режиссер Райан Куглер («Черная пантера» и «Крид»). В октябре он рассказал, что идея взяться за эту франшизу связана с его матерью Джоселин, которая обожала оригинальный сериал.