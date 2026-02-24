Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна

Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»

Афиша Daily
Фото: Columbia Pictures

Том Хэнкс («Зеленая миля») получил роль Авраама Линкольна в фильме «Линкольн в бардо», основанном на одноименном романе  Джорджа Сондерса. Он вошел в список лучших книг New York Times, а в 2017 году получил Букеровскую премию, пишет Deadline.

Фильм будет посвящен отношениям между Линкольном и его недавно умершим 11-летним сыном. После смерти мальчик оказывается между миром живых и мертвых. История будет показана через нескольких разных персонажей — живых, умерших, исторических или вымышленных.

Лента будет сочетать покадровую анимацию и игровой формат. Съемки пройдут в Лондоне.

Режиссером и продюсером картины станет Дьюк Джонсон («Аномализа»). Сценарий напишет автор книги. Хэнкс также указан в качестве продюсера фильма.

В 2026 году Хэнкс будет сниматься в продолжении фильма «Грейхаунд». Съемки пройдут в австралийском Сиднее. Хэнкс вновь исполнит роль капитана Краузе.

По информации СМИ, сиквел расскажет о капитане Краузе и команде «Грейхаунд», которые помогут переломить ход Второй мировой войны. Действие картины развернется на территориях от побережья Нормандии до Тихого океана.

Расскажите друзьям