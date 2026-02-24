По мнению Collider, «Семь самураев» повлияли на многие картины — от вестернов до фильмов об ограблениях. Куросава применил динамичный монтаж, где погода стала частью повествования, и создал сложную систему персонажей с разными характерами, двигающих сюжет. «„Семь Самураев“ выходят за рамки жанра, выступая не только как величайший боевик, но и как одно из самых важных произведений в истории кинематографа», — отметили в Collider.