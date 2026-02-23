В России выпустят первую научную книгу о пельменях

Исследователь гастрономического туризма и доктор географических наук Олег Афанасьев рассказал, что самые первые упоминания о пельменных изделиях под названием цзяоцзы относятся к древним китайским царствам. «Принято считать, что завернутый в круглую лепешечку углом фарш по Великому шелковому пути попал на Урал, а затем и в Европу под разными названиями, которые дали блюду местные народы. К русским блюдо пришло от соседей-удмуртов под названием „пельнянь“, а во времена СССР распространилось по всей огромной стране под названием „пельмени“», — отметил он.