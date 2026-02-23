Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча

Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»

Paramount Pictures представила новый трейлер «Крика-7» — продолжения культовой франшизы. Премьера хоррора состоится 27 февраля.

В «Крик» вернулась Нив Кэмпбелл — актриса, исполнившая роль Сидни Прескотт в первых пяти фильмах серии. В шестой части она упоминалась, но не появлялась на экране.

В «Крике-7» ее героиня снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь, роль которой исполнила Изабель Мей («1883»).

Видео: Paramount Pictures

В картине также снялись Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Кортни Кокс, уже известные поклонникам серии. Среди новых актеров — Джоэл МакХейл («Сообщество»), Итан Эмбри («Каникулы в Вегасе»), Марк Консуэлос («Ривердейл»), Анна Кэмп («Идеальный голос») и Маккенна Грейс («Одаренная»).

Мелиссу Барреру, сыгравшую в предыдущих фильмах Сэм Карпентер, исключили из актерского состава из-за ее постов в поддержку Палестины. После этого каст покинула и Дженна Ортега, заявив, что после увольнения Барреры проект «развалился».

В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уилльямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.

Нив Кэмпбелл недавно рассказала, что для седьмой части не будут организованы предпремьерные показы. Создатели не хотят раскрывать имя убийцы раньше времени.

