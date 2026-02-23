Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер

Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона «Уэнсдей», премьера которого состоится только в 2027 году. В коротком ролике перечислены имена главных героев шоу и актеров, которые их играют.
К актерскому составу шоу присоединится Вайнона Райдер. Ее героиню будут звать Табита. Она появится в эпизодической роли.
Тим Бертон назвал Райдер близкой подругой и отметил, что она органично впишется в готический мир сериала: «Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она идеально вписывается в мир „Уэнсдей“. И она моя дорогая подруга. Я очень счастлив, что могу снова поработать с ней».
Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. Съемки проходят в Ирландии.
Уже известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины.
Как и ее племянница Уэнсдей, Офелия обладает экстрасенсорными способностями. По приказу их с Мортишей матери Офелию отправили в психиатрическую больницу, откуда она сбежала.