Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер

Афиша Daily
Фото: Netflix

Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона «Уэнсдей», премьера которого состоится только в 2027 году. В коротком ролике перечислены имена главных героев шоу и актеров, которые их играют.

К актерскому составу шоу присоединится Вайнона Райдер. Ее героиню будут звать Табита. Она появится в эпизодической роли. 

Видео: Netflix

Тим Бертон назвал Райдер близкой подругой и отметил, что она органично впишется в готический мир сериала: «Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она идеально вписывается в мир „Уэнсдей“. И она моя дорогая подруга. Я очень счастлив, что могу снова поработать с ней».

Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. Съемки проходят в Ирландии.

Уже известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины. 

Как и ее племянница Уэнсдей, Офелия обладает экстрасенсорными способностями. По приказу их с Мортишей матери Офелию отправили в психиатрическую больницу, откуда она сбежала. 

