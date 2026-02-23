Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года

Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста

Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

Суд в Москве дал пять суток ареста директору франшизы «Крошка-картошка». Мужчина на новогодних праздниках напал на пассажирку в столичном метро и избил ее, сообщили РИА «Новости».

Случай произошел вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро. Согласно протоколу, мужчина скинул рюкзак женщины на пол, после чего ударил ее по голове. 

В суде сотрудник компании признал вину и добавил, что не хотел причинять вред пассажирке. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») и отправил его под арест на 5 суток.

Позже в пресс-службе сети быстрого питания рассказали РБК, что мужчина был наемным сотрудником одного из кафе сети и не принимал управленческих решений на уровне сети. В компании также подчеркнули, что инцидент не связан с работой сотрудника и произошел вне рабочего времени.

«Компания ожидает от всех сотрудников соблюдения законодательства и внутренних стандартов сети и не комментирует частную жизнь и обстоятельства своих сотрудников», — отметили в пресс-службе «Крошки-картошки».

