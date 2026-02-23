Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста

Суд в Москве дал пять суток ареста директору франшизы «Крошка-картошка». Мужчина на новогодних праздниках напал на пассажирку в столичном метро и избил ее, сообщили РИА «Новости».
Случай произошел вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро. Согласно протоколу, мужчина скинул рюкзак женщины на пол, после чего ударил ее по голове.
В суде сотрудник компании признал вину и добавил, что не хотел причинять вред пассажирке. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») и отправил его под арест на 5 суток.
Позже в пресс-службе сети быстрого питания рассказали РБК, что мужчина был наемным сотрудником одного из кафе сети и не принимал управленческих решений на уровне сети. В компании также подчеркнули, что инцидент не связан с работой сотрудника и произошел вне рабочего времени.
«Компания ожидает от всех сотрудников соблюдения законодательства и внутренних стандартов сети и не комментирует частную жизнь и обстоятельства своих сотрудников», — отметили в пресс-службе «Крошки-картошки».