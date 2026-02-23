По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал

Производством проекта займутся Studio Khara и CloverWorks. Сценарий напишет Ёко Таро, известный по работе над играми NieR и NieR: Automata. Режиссерами выступят Кадзуя Цурумаки (художественный руководитель оригинального «Евангелиона» и режиссер нескольких его серий) и Токо Ятабэ («Человек-бензопила»). Музыку сочинит Окибэ Кэйити, композитор серий игр Tekken, Drakengard и Nier.