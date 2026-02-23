Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля

Жители Москвы накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля, чаще всего покупали игровые консоли, деревообрабатывающие станки и товары для отдыха. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.
«За последние две недели перед праздником по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего среди подарочных категорий выросли продажи портативной игровой консоли Nintendo Switch: плюс 120% в денежном выражении и плюс 80% в натуральном. Также мы фиксируем высокий спрос на товары из DIY-сегмента (сделай сам). Например, продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем на 760% по обороту и на 220% в штуках», — сказали в компании.
По данным Wildberries, также выросли продажи бритвенных принадлежностей (плюс 100%), гелей и пены для бритья (плюс 90%), а также бальзамов после бритья (плюс 150%). Мужских дезодорантов приобрели на 70% больше.
«Продажи мужской косметики в целом перед праздником выросли на 110%. Средний чек при этом остался практически неизменным, колебания составили 3% в обе стороны. Среди товаров из раздела „Мужчины выбирают“ в лидерах прироста перед 23 февраля оказались: фляжки (плюс 220%), наборы для приготовления настоек (плюс 60%), наборы для гриля (плюс 60%), а также игровые ретроконсоли (плюс 100%)», — сообщили в компании.
В пресс-службе отметили, что из гаджетов в подарок чаще выбирают смарт-часы (плюс 90%), тогда как внешние аккумуляторы покупают реже (+30%). «Продажи подарочных наборов продуктов (чай, специи, орехи, сухофрукты) увеличились на 120%, а кондитерских изделий — лишь на 50%. Зафиксирован резкий скачок спроса на электротранспорт (плюс 210%) и товары для отдыха и кемпинга (плюс 55%). Продажи тематических товаров с упоминанием „23 февраля“ и „День защитника Отечества“ выросли на 435% и 213% соответственно», — добавили в пресс-службе маркетплейса.
Как подчеркнули в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний медианный чек на покупку подарков перед 23 февраля в сравнении с показателем годичной давности больше вырос на автомобильные товары, мужскую парфюмерию и компьютерные игры.
«Медианный чек на автотовары составил в этом году 5700 руб. (плюс 11% году к году, число покупок выросло на 10%), на компьютерные игры достиг 3300 рублей. Траты на посещение бань и спа-салонов выросли до 3900 рублей, средняя цена гантелей достигла 1800 рублей, чек на мужское нижнее белье — 611 рублей, а цена на мужскую парфюмерию поднялась до 4700 рублей. При этом продажи носков и пены для бритья по числу покупок снизились на 2% при росте среднего чека, а подарочных сертификатов стало на 6% меньше при росте чека на 9%», — заключили в пресс-службе платформы.