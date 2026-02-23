Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля

«За последние две недели перед праздником по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего среди подарочных категорий выросли продажи портативной игровой консоли Nintendo Switch: плюс 120% в денежном выражении и плюс 80% в натуральном. Также мы фиксируем высокий спрос на товары из DIY-сегмента (сделай сам). Например, продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем на 760% по обороту и на 220% в штуках», — сказали в компании.