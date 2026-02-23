Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября

По его словам, переход на новые программы по обществознанию идет постепенно и занимает два года. С 1 сентября 2025 года обществознание изучали в восьмых–одиннадцатых классах, а с 1 сентября 2026 года предмет оставят только для старшеклассников. Кравцов добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников уже завершена.