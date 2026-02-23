Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей

За год средние зарплаты в России выросли более чем на 10 тысяч рублей. В ноябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата достигла 98 192 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕМИСС.
Годом ранее, в ноябре 2024 года, этот показатель составлял 86 399 рублей. Таким образом, за год зарплата в среднем по стране увеличилась на 11 793 рубля.
В 2024 году больше 100 тыс. рублей в месяц получали жители 12 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Магаданской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Республики Саха и Камчатского края.
В 2025 году к этому списку добавились еще три региона — Амурская область, Красноярский край и Забайкальский край. А в Чукотском автономном округе и Магаданской области средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей.
Показатель рассчитывается как среднемесячная номинальная начисленная зарплата: общий фонд оплаты труда делят на число работников и количество месяцев в отчетном периоде.
Ранее РИА «Новости» проанализировали данные hh.ru и выяснили, что самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе 2026 года является сварщик — медианная зарплата на этой позиции составила 267,3 тыс. рублей в месяц.