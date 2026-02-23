Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»

Третья часть культового мюзикла «Мамма Миа!» появится на экранах. Об этом объявила председательница NBCUniversal Entertainment Донна Лэнгли на церемонии вручения премии Bafta.
«Да, я скажу прямо сейчас: „Мамма Миа!-3“ будет», — сказала Лэнгли журналистам на красной дорожке. Она уточнила, что точной даты выхода у проекта пока нет, но переговоры уже идут: глава студии обсуждает детали с Джуди Креймер, оригинальным продюсером мюзикла по песням ABBA.
Героиня Мэрил Стрип — Донна — умерла за кадром второго фильма. На вопрос о возможном участии Стрип в третьей части серии Лэнгли ответила уклончиво, но с оптимизмом: «Если Мэрил Стрип захочет вернуться, мы найдем способ вернуть ее».
Ранее на аналогичный вопрос отвечал Стеллан Скарсгорд, сыгравший одного из трех отцов Софи: «Ее можно вернуть с того света. В кино любого можно вернуть, а она фантастична».
Фильм «Мамма Миа!» вышел на экраны в 2008 году, его сиквел «Мамма Миа!-2» — в 2018-м. Он рассказывал историю молодой Донны. Слухи о третьем фильме ходили с 2020 года — тогда продюсер Джуди Креймер подтвердила, что изначально задумывалась трилогия. В мае 2025 года Deadline сообщал, что к актерскому составу может присоединиться певица Сабрина Карпентер.
О работе над сиквелом ранее говорила и Кристина Барански, исполнительница роли Тани. По ее словам, у Джуди Креймер уже есть готовый сюжет. «Джуди Креймер делает так, чтобы все случилось. Она воплотила в жизнь второй фильм, и это был феноменальный успех», — делилась актриса.