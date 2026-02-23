Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»

Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце

Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»

Третья часть культового мюзикла «Мамма Миа!» появится на экранах. Об этом объявила председательница NBCUniversal Entertainment Донна Лэнгли на церемонии вручения премии Bafta.

«Да, я скажу прямо сейчас: „Мамма Миа!-3“ будет», — сказала Лэнгли журналистам на красной дорожке. Она уточнила, что точной даты выхода у проекта пока нет, но переговоры уже идут: глава студии обсуждает детали с Джуди Креймер, оригинальным продюсером мюзикла по песням ABBA.

Героиня Мэрил Стрип — Донна — умерла за кадром второго фильма. На вопрос о возможном участии Стрип в третьей части серии Лэнгли ответила уклончиво, но с оптимизмом: «Если Мэрил Стрип захочет вернуться, мы найдем способ вернуть ее».

Ранее на аналогичный вопрос отвечал Стеллан Скарсгорд, сыгравший одного из трех отцов Софи: «Ее можно вернуть с того света. В кино любого можно вернуть, а она фантастична».

Фильм «Мамма Миа!» вышел на экраны в 2008 году, его сиквел «Мамма Миа!-2» — в 2018-м. Он рассказывал историю молодой Донны. Слухи о третьем фильме ходили с 2020 года — тогда продюсер Джуди Креймер подтвердила, что изначально задумывалась трилогия. В мае 2025 года Deadline сообщал, что к актерскому составу может присоединиться певица Сабрина Карпентер.

О работе над сиквелом ранее говорила и Кристина Барански, исполнительница роли Тани. По ее словам, у Джуди Креймер уже есть готовый сюжет. «Джуди Креймер делает так, чтобы все случилось. Она воплотила в жизнь второй фильм, и это был феноменальный успех», — делилась актриса.

