На Солнце исчезли все пятна

На стороне Солнца, обращенной к Земле, не наблюдается ни одного пятна, даже самого небольшого. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Там отметили, что пятна ― почти неотъемлемая часть поверхности Солнца. Темные участки образуются в местах с наиболее высокой концентрацией магнитного потока.
«Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума», ― пояснили в лаборатории.
В последний раз Солнце без единого пятна можно было наблюдать более четырех лет назад ― 11 декабря 2021 года.
В истории бывали периоды резкого снижения пятен на Солнце, которые продолжались десятилетия. Самый известный ― так называемый период Маундера, длившийся с 1645 по 1715 год. Он совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода, когда в Европе и Северной Америке были аномально холодные зимы.