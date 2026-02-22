На Солнце исчезли все пятна

Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На стороне Солнца, обращенной к Земле, не наблюдается ни одного пятна, даже самого небольшого. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там отметили, что пятна ― почти неотъемлемая часть поверхности Солнца. Темные участки образуются в местах с наиболее высокой концентрацией магнитного потока. 

«Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума», ― пояснили в лаборатории. 

В последний раз Солнце без единого пятна можно было наблюдать более четырех лет назад ― 11 декабря 2021 года. 

В истории бывали периоды резкого снижения пятен на Солнце, которые продолжались десятилетия. Самый известный ― так называемый период Маундера, длившийся с 1645 по 1715 год. Он совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода, когда в Европе и Северной Америке были аномально холодные зимы.

