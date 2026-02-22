Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали

Около 10 тыс. человек приняли участие в традиционном «голом фестивале» в Японии. Трое участников потеряли сознание, еще трое были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни. Об этом сообщают NHK и Japan Today со ссылкой на местную полицию.
Мероприятие, история которого уходит во времена периода Муромати (1336–1573 годы), состоялось в субботу в храме Сайдайдзи в городе Окояма. Во время «голого фестиваля» тысячи мужчин соревнуются за право получить священные талисманы.
Сперва участники проходят очищение ледяной водой, а затем надевают традиционные белые набедренные повязки и направляются к главному залу храма, где образуется плотная толпа. Там они ждут, когда им сбросят две деревянные палочки размером 4 на 20 сантиметров, к которым привязаны священные талисманы.
Что именно послужило причиной травм у пострадавших, не уточняется. Предположительно участники травмировались в момент, когда в главном зале выключили свет и бросили палочки в толпу.
«Голый фестиваль» считается одним из трех крупнейших «странных» фестивалей Японии. В 2016 году он был признан объектом нематериального культурного наследия страны. Почти каждый год на «голом фестивале» кто-то травмируется, а в 2007 году там погиб один человек.