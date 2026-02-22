Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни

В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»

Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни

Афиша Daily
Фото: Sophie Downing

Софи Даунинг стала самым богатым человеком на планете из-за ошибки в кофейне. Правда, потратить свои несметные богатства она может только на кофе с круассанами.

Британка собиралась всего лишь купить матча-латте в кофейне 200 Degrees в Ноттингеме. Для этого она решила использовать подарочную карту на 10 фунтов. Однако в чеке, который ей выдали при покупке, значилось, что на ее карте остался баланс в 63 011 900 191 687 378 фунтов стерлингов ― это более 85 квадриллиона долларов и в 106 тыс. раз превосходит состояние самого богатого человека на Земле Илона Маска. 

Представитель 200 Degrees пояснил Би-би-си, что из-за «административной ошибки» на кассе в поле с номиналом подарочной карты ввели ее номер. 

Даунинг пошутила, что пока ошибку не исправят, она просто наслаждается тем, что на бумаге она ― самая богатая женщина в мире. По ее словам, сотрудники кофейни выглядели «сбитыми с толку», когда увидели чек. 

Британка отметила, что не стала бы пользоваться ошибкой и скупать все с полок кофейни. Она ограничилась лишь одни дополнительным напитком. Женщина призналась, что предпочла бы иметь карту на 63 квадриллиона фунтов, которой можно было бы расплачиваться в супермаркете. 

Расскажите друзьям