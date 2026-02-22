Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию

Фил Спенсер, возглавлявший игровое подразделение Xbox на протяжении 12 лет, принял решение уйти на пенсию. Он проработал в компании 38 лет, начав карьеру стажером в 1988 году и став ключевой фигурой в развитии игрового бизнеса Microsoft.
Новым руководителем Xbox назначена Аша Шарма, которая займет пост исполнительного вице-президента и генерального директора. Шарма присоединилась к Microsoft два года назад, ранее занимая руководящие должности в Instacart и Meta*.
Перестановки произошли на фоне непростых времен для игрового подразделения Microsoft. Несмотря на рекордное приобретение Activision Blizzard за 69 млрд долларов в 2023 году, продажи консолей Xbox отстают от конкурентов Sony и Nintendo.
Кроме того, выручка от видеоигр в четвертом квартале упала на 10% по сравнению с прошлым годом, а компании пришлось списать часть активов, связанных с игровым направлением.
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла выразил уверенность, что опыт Шармы в масштабировании платформ поможет вывести игровой бизнес в новую эру роста. Сам Спенсер, объявляя о своем решении, отметил, что обдумывал этот шаг с осени, и поблагодарил коллег за совместный путь.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.