Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году

«Эти персонажи — иммигранты, но, как ни странно, многие из них, вероятно, были бы сторонниками Трампа. Как же они примиряют эти противоречия? Когда итальянцы приезжали в Америку, многие из них были нелегалами, но люди забывают об этом», — добавил Империоли.