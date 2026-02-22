В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
Фото: Pulse Films

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, рассказал про самый странный и неудачный, по его мнению, питч, который ему довелось услышать в начале карьеры.

В интервью на шоу Hot Ones он поделился историей, как продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы. По словам Рэдклиффа, ему, Эмме Уотсон и Руперту Гринту предложили сыграть главных героев классической сказки.

Эмме отводилась роль Дороти, а самому Дэниелу — роль Трусливого Льва, но с неожиданной деталью (лев должен был владеть карате). «Я был таким Львом, который бьет ногами в стиле карате», — с иронией вспомнил актер.

Ему на тот момент было около 14 лет, и уже тогда он понял, что это плохая затея, которая не должна воплотиться в жизнь. Ранее Рэдклифф признался, что написал письмо новому исполнителю роли мальчика-волшебника Доминику Маклафлину, пожелав ему получить еще более яркий опыт, чем был у него самого, и пообещал не вмешиваться в жизнь новых юных актеров.

