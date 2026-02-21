В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила на законодательном уровне запретить В России выгонять женщин, кормящих грудью, из общественных мест. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».



Буцкая считает, что соответствующие поправки нужно внести в закон «Об основах охраны здоровья». В разговоре с «Осторожно Media» депутат сказала, что инициатива должна «изменить отношение к маме и малышу».



«Кормящую маму то из кафе, то из музея, то из спортклуба выгоняют. Страдает мама, страдает ребенок. Нужно не запрещать, не выгонять, а помочь! Всегда можно найти место, подальше от посторонних глаз. Предложить маме и малышу отдельную комнату для кормления или угловой столик и ширму. Если есть желание помочь, то всегда можно найти возможность это сделать», — сказала она.



В пояснительное записке к законопроекту говорится: