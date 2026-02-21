В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями

В топ российских сел и деревень с самыми короткими названиями вошли Иж в Кировской области, Ям в Московской и Ая в Алтайском крае, пишет ТАСС со ссылкой на Росреестр.



В рейтинг также попали рабочий поселок Ук в Иркутской области и деревня Иг в Архангельской. Короткие наименования населенных пунктов связаны в основном с языками коренных народов России, рассказал ТАСС независимый эксперт и политолог Павел Склянчук.



«Топонимы, основанные на коротких языковых словоформах, могут представлять интерес для школьников в рамках уроков краеведения. У самих местных жителей муниципальных образований с лаконичным названием могут возникать трудности, связанные с опечатками при получении госуслуг, почтовых переводах, а также при публичном обозначении жителей словоформами с суффиксами -итянин, -ич, -ец и так далее», — полагает собеседник агентства.