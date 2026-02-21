«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей

Гигантского Лабубу сожгли на масленице в Липецкой области
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet

«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей

Афиша Daily
Кадр: «Кинокомпания братьев Андреасян»

«Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна собрала в прокате более 1 млрд рублей за девять дней, пишет ТАСС.

Это пятый фильм, cборы которого преодолели данную отметку в России в 2026 году, пишет «Кинопоиск». Ранее больше миллиарда рублей собрали «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Горничная». 

«Сказка о царе Салтане» вышла в прокат 12 февраля. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за эти дни фильм заработал 1,008 млрд рублей (по состоянию на 13:38 мск 21 февраля). Из них 671,1 млн картина собрала в первый уикенд. Фильм за девять дней посмотрели 500 тыс. человек.

«Сказка о царе Салтане» — это фэнтезийный фильм, основанный на сказке Александра Пушкина. Главные роли исполнили Павел Прилучный (Салтан), Елизавета Моряк (царица) и Алексей Онежен (Гвидон). Режиссером выступил Сарик Андреасян.

