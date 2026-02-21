«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей

«Сказка о царе Салтане» вышла в прокат 12 февраля. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за эти дни фильм заработал 1,008 млрд рублей (по состоянию на 13:38 мск 21 февраля). Из них 671,1 млн картина собрала в первый уикенд. Фильм за девять дней посмотрели 500 тыс. человек.



«Сказка о царе Салтане» — это фэнтезийный фильм, основанный на сказке Александра Пушкина. Главные роли исполнили Павел Прилучный (Салтан), Елизавета Моряк (царица) и Алексей Онежен (Гвидон). Режиссером выступил Сарик Андреасян.