«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей

«Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна собрала в прокате более 1 млрд рублей за девять дней, пишет ТАСС.
Это пятый фильм, cборы которого преодолели данную отметку в России в 2026 году, пишет «Кинопоиск». Ранее больше миллиарда рублей собрали «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Горничная».
«Сказка о царе Салтане» вышла в прокат 12 февраля. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за эти дни фильм заработал 1,008 млрд рублей (по состоянию на 13:38 мск 21 февраля). Из них 671,1 млн картина собрала в первый уикенд. Фильм за девять дней посмотрели 500 тыс. человек.
«Сказка о царе Салтане» — это фэнтезийный фильм, основанный на сказке Александра Пушкина. Главные роли исполнили Павел Прилучный (Салтан), Елизавета Моряк (царица) и Алексей Онежен (Гвидон). Режиссером выступил Сарик Андреасян.