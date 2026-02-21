Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Участница ансамбля «Бурановские бабушки» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.



«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль», — написал он.



Причиной смерти Дородовой стало онкологическое заболевание, сообщил Aif.ru знакомый певицы. Дородова была участницей первого состава «Бурановских бабушек», представлявших Россию на конкурсе «Евровидение» в 2012 году с песней «Party for Everybody». Она не выступала, потому что по правилам на сцене не могли находиться более шести человек. Коллектив занял на конкурсе второе место.



Дородова родилась 15 апреля 1940 года в Буранове, почти всю жизнь работала поваром. Отпевание состоялось 21 февраля в 12:00 в храме Святой Троицы в селе. Ранее скончались еще три участницы коллектива: Елизавета Зарбатова в 2014-м году, Наталья Пугачева — в 2019-м и Екатерина Шкляева — в 2024-м.