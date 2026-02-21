Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров

Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Афиша Daily
Фото: соцсети

Участница ансамбля «Бурановские бабушки» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль», — написал он. 

Причиной смерти Дородовой стало онкологическое заболевание, сообщил Aif.ru знакомый певицы. Дородова была участницей первого состава «Бурановских бабушек», представлявших Россию на конкурсе «Евровидение» в 2012 году с песней «Party for Everybody». Она не выступала, потому что по правилам на сцене не могли находиться более шести человек. Коллектив занял на конкурсе второе место.

Дородова родилась 15 апреля 1940 года в Буранове, почти всю жизнь работала поваром. Отпевание состоялось 21 февраля в 12:00 в храме Святой Троицы в селе. Ранее скончались еще три участницы коллектива: Елизавета Зарбатова в 2014-м году, Наталья Пугачева — в 2019-м и Екатерина Шкляева — в 2024-м. 

Расскажите друзьям