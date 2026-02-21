«Чебурашка 2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката

«Чебурашка 2» собрал 6 млрд рублей в прокате — и тем самым приблизился к рекорду первой части, заработавшей 6,7 млрд рублей и считающейся самым кассовым российским фильмом в истории. Соответствующие данные доступны в ЕАИС.
Вторая часть «Чебурашки» вышла в прокат 1 января. Предварительные продажи мультфильма составили 427,3 млн рублей. В день премьеры фильм собрал 508,2 млн, а первый уикенд принес создателям 3,68 млрд рублей. Второй уикенд также оказался весьма успешным — 1,27 млрд рублей.
Сборы двух других новогодних премьер — «Буратино» и «Простоквашино» — идут практически вровень. На настоящий момент у «Буратино» 2,395 млрд рублей, а у «Простоквашино» — чуть больше, 2,428 млрд рублей.
В январе в Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей». Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».
«Это вредный продукт, который разлагает наших детей, — сказал он, пояснив: — Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали».
* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.