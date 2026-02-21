«Чебурашка 2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта

«Чебурашка 2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката

Иллюстрация: «Союзмультфильм»

«Чебурашка 2» собрал 6 млрд рублей в прокате — и тем самым приблизился к рекорду первой части, заработавшей 6,7 млрд рублей и считающейся самым кассовым российским фильмом в истории. Соответствующие данные доступны в ЕАИС.

Вторая часть «Чебурашки» вышла в прокат 1 января. Предварительные продажи мультфильма составили 427,3 млн рублей. В день премьеры фильм собрал 508,2 млн, а первый уикенд принес создателям 3,68 млрд рублей. Второй уикенд также оказался весьма успешным — 1,27 млрд рублей.

Сборы двух других новогодних премьер — «Буратино» и «Простоквашино» — идут практически вровень. На настоящий момент у «Буратино» 2,395 млрд рублей, а у «Простоквашино» — чуть больше, 2,428 млрд рублей.

В январе в Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей». Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».  

«Это вредный продукт, который разлагает наших детей, — сказал он, пояснив: — Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали».

* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

