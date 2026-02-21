«Чебурашка 2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката

В январе в Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей». Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».