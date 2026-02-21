Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка 2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта

Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar

Афиша Daily
Иллюстрация: Pixar

Студия Pixar опубликовала новый отрывок мультфильма «Прыгуны» («Hoppers»). Картина выйдет в мировой прокат 6 марта.

По сюжету подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.

В опубликованном фрагменте бобры общаются с человеком с помощью голосового приложения на телефоне — гаджет разблокировали по лицу мужчины. Зверьки предупреждают его, что жизнь в опасности.

Видео: Pixar

Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мультфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он. Мужчина также рассказал, что работа над проектом велась шесть лет.

Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»). В актерском составе также значатся Дейв Франко («Одно целое»), Джон Хэмм («Безумцы»), Кэти Наджими («Действуй, сестра»), Пайпер Курда («Американский пирог представляет: Правила для девочек»), а также Эго Нводим и Мелисса Вильясеньор из «Saturday Night Live».

