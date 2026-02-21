Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать отключать услуги связи по запросу ФСБ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
При этом операторы освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств перед абонентами, если это связано с выполнением требований ФСБ. То есть пожаловаться на сбои не получится — закон освобождает компании от штрафов за некачественные услуги в таких ситуациях.
Сейчас также активно обсуждается возможная блокировка Telegram: в августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp, а с 10 февраля начала замедляться работа самого Telegram.
О планах РКН полностью заблокировать мессенджер ранее сообщала Baza. В самом ведомстве ограничились комментарием: «Нам нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
Позже зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов отметил, что надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, но для этого мессенджер должен выполнять требования российского законодательства. По его словам, это возможно «только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации».