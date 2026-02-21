Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
Сбер предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Фото: Robin Worrall/Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать отключать услуги связи по запросу ФСБ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

При этом операторы освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств перед абонентами, если это связано с выполнением требований ФСБ. То есть пожаловаться на сбои не получится — закон освобождает компании от штрафов за некачественные услуги в таких ситуациях.

Сейчас также активно обсуждается возможная блокировка Telegram: в августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp, а с 10 февраля начала замедляться работа самого Telegram.

О планах РКН полностью заблокировать мессенджер ранее сообщала Baza. В самом ведомстве ограничились комментарием: «Нам нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Позже зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов отметил, что надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, но для этого мессенджер должен выполнять требования российского законодательства. По его словам, это возможно «только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации».

