«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) подготовила рейтинг десяти самых популярных альбомов 2025 года. Первое место в глобальном чарте заняла Тейлор Свифт с пластинкой «The Life of a Showgirl».

При составлении топа учитывались продажи физических носителей (дисков и винила), цифровые загрузки и прослушивания на стриминговых платформах.

Топ-10 глобального альбомного чарта IFPI 2025 года:

  1. Taylor Swift «The Life of a Showgirl»
  2. Morgan Cole Wallen «I’m The Problem»
  3. Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
  4. Bad Bunny «Debí Tirar Más Fotos»
  5. Sabrina Carpenter «Short n’ Sweet»
  6. Stray Kids «Karma»
  7. SZA «SOS»
  8. Billie Eilish «Hit Me Hard and Soft»
  9. Lady GaGa «Mayhem»
  10. Mrs. Green Apple «10»

Альбом Свифт не только возглавил общий рейтинг, но и стал лидером по продажам на физических носителях. Певица четвертый год подряд бьет собственный рекорд по продажам виниловых пластинок.

Недавно Свифт выпустила клип на сингл «Opalite» с альбома «The Life of a Showgirl». В ролике снялись Киллиан Мерфи, Доналл Глисон, Грета Ли, Джоди Тернер-Смит и Льюис Капальди, вместе со Свифт они посетили «Шоу Грэма Нортона» в октябре.

