«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) подготовила рейтинг десяти самых популярных альбомов 2025 года. Первое место в глобальном чарте заняла Тейлор Свифт с пластинкой «The Life of a Showgirl».
При составлении топа учитывались продажи физических носителей (дисков и винила), цифровые загрузки и прослушивания на стриминговых платформах.
Топ-10 глобального альбомного чарта IFPI 2025 года:
- Taylor Swift «The Life of a Showgirl»
- Morgan Cole Wallen «I’m The Problem»
- Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
- Bad Bunny «Debí Tirar Más Fotos»
- Sabrina Carpenter «Short n’ Sweet»
- Stray Kids «Karma»
- SZA «SOS»
- Billie Eilish «Hit Me Hard and Soft»
- Lady GaGa «Mayhem»
- Mrs. Green Apple «10»
Альбом Свифт не только возглавил общий рейтинг, но и стал лидером по продажам на физических носителях. Певица четвертый год подряд бьет собственный рекорд по продажам виниловых пластинок.
Недавно Свифт выпустила клип на сингл «Opalite» с альбома «The Life of a Showgirl». В ролике снялись Киллиан Мерфи, Доналл Глисон, Грета Ли, Джоди Тернер-Смит и Льюис Капальди, вместе со Свифт они посетили «Шоу Грэма Нортона» в октябре.