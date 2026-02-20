Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный

В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом

Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный

Афиша Daily
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

С сегодняшнего дня на 14 магистралях Москвы начинает действовать режим «зеленой волны», сообщает Дептранс. Новая настройка светофоров будет работать ежедневно с полуночи до пяти утра.

Автомобилисты смогут проехать несколько участков дороги подряд, не останавливаясь на красный. Система последовательно включает зеленый свет, учитывая расстояния между светофорами, а также реальную и разрешенную скорость движения.

Например, если двигаться со скоростью около 55–60 километров в час, то можно преодолеть проспект Вернадского без единой остановки на красный сигнал светофора.

«Зеленая волна» будет работать на следующих автомагистралях:

  1. Дмитровское шоссе
  2. Алтуфьевское шоссе
  3. Щелковское шоссе
  4. Шоссе Энтузиастов
  5. Рязанский проспект
  6. Волгоградский проспект
  7. Проспект Андропова
  8. Каширское шоссе
  9. Липецкая улица
  10. Варшавское шоссе
  11. Профсоюзная улица
  12. Ленинский проспект
  13. Проспект Вернадского
  14. Мичуринский проспект

Мера реализована в рамках Стратегии развития транспорта Москвы до 2030 года. Как пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новый режим позволит равномерно распределять трафик с учетом загрузки дорог, в том числе в ночные часы.

Расскажите друзьям