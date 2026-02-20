Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный

Мера реализована в рамках Стратегии развития транспорта Москвы до 2030 года. Как пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новый режим позволит равномерно распределять трафик с учетом загрузки дорог, в том числе в ночные часы.