Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме

Жители Москвы смогут зарегистрировать брак в здании Мосгордумы. Церемонии пройдут 18 апреля, накануне Красной горки. Загсы уже открыли прием заявок, сообщается на сайте mos.ru.
«Это наша добрая традиция с 2017 года. Начать семейный путь в исторических стенах Думы — уникальная возможность для молодоженов. Такие церемонии бракосочетания всегда проходят по-особенному торжественно», — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Для того чтобы зарегистрировать брак в Мосгордуме, нужно до 10 марта прислать историю знакомства с короткой биографией жениха и невесты, а также признание в любви к столице на электронную почту zags@mos.ru. К письму нужно приложить совместную фотографию и оставить контактный номер. Организаторы выберут самые красивые и трогательные рассказы и свяжутся с победителями.
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников уточнил, что торжество проходит в Зале приема делегаций столичного парламента под сопровождение живой музыки. «Как и при классической церемонии бракосочетания, пары говорят заветное “да”, обмениваются кольцами, получают первый семейный документ. Пока молодожены заняты подготовительными мероприятиями, для их гостей организуют экскурсию по Московской городской Думе», — добавил он.