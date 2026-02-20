В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets

В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»

В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets

Афиша Daily
Фото: @futurabistro

В Петербурге сразу два заведения объявили о своем закрытии в соцсетях. Так, на набережной реки Карповки прекращает работу «Футура бистро».

«Когда мы запускали «Футуру», нам хотелось сделать место, которое нам самим казалось классным и интересным: куда хочется приходить, приводить друзей и которое отражает близкие нам ценности и идеи. Место, где всегда можно встретить похожих людей, где приятно проводить время и где постоянно происходит что-то новое. Мы уверены, что у нас это получилось. И теперь мы хотим двигаться дальше. Каждая история когда-то заканчивается, чтобы началась новая. Сейчас мы решили сфокусироваться на нашей пекарне и, возможно, наметить для себя новый путь», — написали создатели проекта.

Они отметили, что с 1 марта кафе перейдет новым владельцам. «Мы верим, что они с такой же заботой отнесутся ко всему, что было в наших стенах, и, конечно, к вам — нашим гостям. Ну а мы, взяв весь этот опыт, пойдем дальше и, возможно, еще увидимся с вами где-то в другом месте, ведь главное — это люди, а не стены», — говорится в посте. Заведение будет работать до 28 февраля с 9.00 до 20.00.

На улице Жуковского закрылся бар Dead Poets. 15 февраля команда объявила, что «берет небольшой технический перерыв». 

© deadpoetsbar

19 февраля в соцсетях бара появилось сообщение: «С тяжелым сердцем сообщаем, что бар Dead Poets прекратил свое существование. 13 лет любви к бартендингу, к нашим гостям и к поэзии закончились сейчас — в феврале 2026-го. Благодарим вас и очень любим. Спасибо за все».

Недавно в кафе «Долина» на Васильевском острове в Петербурге добавили ударение на букву «и», чтобы избежать ассоциаций с Ларисой Долиной. В заведении сообщили, что название кафе отсылает к Ферганской долине и почти за семнадцать лет работы «вопросов к нему не возникало», однако после скандала с Ларисой Долиной вывеской стали возмущаться недовольные жители. В «Долине» устали объяснять, что не имеют отношения к певице.

Расскажите друзьям