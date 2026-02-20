В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets

Они отметили, что с 1 марта кафе перейдет новым владельцам. «Мы верим, что они с такой же заботой отнесутся ко всему, что было в наших стенах, и, конечно, к вам — нашим гостям. Ну а мы, взяв весь этот опыт, пойдем дальше и, возможно, еще увидимся с вами где-то в другом месте, ведь главное — это люди, а не стены», — говорится в посте. Заведение будет работать до 28 февраля с 9.00 до 20.00.