В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»

В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»

В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»

Афиша Daily
Фото: Kudos Film and Television

BBC раскрыла актерский состав приквела шпионского триллера «Убивая Еву» — сериала «Honey». Об этом сообщает Deadline.

Главную роль, агента MI6 Марты Шмитт, исполнит Энн Скелли, известная по проекту «Дом Гиннесса». В сериале также снимутся Нейт Манн («Лакричная пицца»), Яннис Нивёнер (серия «Таймлесс») и Рори Киннир («Дипломатка»).

По сюжету Шмитт окружена врагами и постоянно находится под угрозой разоблачения Фридрихом (Яннис Нивенер) — новой главой контрразветки Штази. Издание Deadline утверждает, что Марта Шмитт — на самом деле юная версия Кэролин Мартенс, которую в оригинальном сериале сыграла Фиона Шоу.

Проект создан в рамках партнерства BBC и немецкого телеканала ZDF. Над сценарием работали Эмма Моран («Сексуальная жизнь студенток») и Эмми Хой. Режиссерами первых трех эпизодов выступит Тоби МакДональд, а заключительные три серии снимет Мишель Сэвилл («Сексуальное просвещение».

Недавно стало известно, что Фиона Шоу из «Убивая Еву» снимется в новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства». Вместе с ней к актерскому составу также присоединились известный по роли Тома Реддла в «Гарри Поттере» Фрэнк Диллейн, Герберт Нордрум, сыгравший парня главной героини в «Худшем человеке на свете», и юная актриса Боди Рей Бретнак.

