В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»

Владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле объявили предостережение из-за нарушения содержания животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Проверку инициировали после обращения местной жительницы. Она попросила проверить законность деятельности контактного зоопарка на Московском проспекте.
Специалисты ветеринарной службы установили, что в антикафе содержатся четыре мини-свиньи. На всех владелец предоставил ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы. Животных также чипировали и поставили на индивидуальный учет.
Однако сотрудники ведомства выявили нарушения требований к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях. «Рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более 3 часов в день и более 4 календарных дней подряд. Кроме того, в помещении отсутствуют укрытия для свиней, а также специально оборудованные зоны кормления и отдыха», — уточнили специалисты.
Помимо этого, у хрюшек не было ветеринарного сопроводительного сертификата, что считается нарушением ветеринарных правил. Теперь хозяин должен устранить эти недочеты.
