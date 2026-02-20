Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube

Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*

Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube

Афиша Daily
Фото: @blackpinkofficial

Кей-поп-группа Blackpink стала первой в истории, получившей красную бриллиантовую кнопку YouTube — награду каналам с 100 миллионами подписчиков.

На настоящий момент красная бриллиантовая кнопка есть менее чем у 20 каналов. В их число входят T-Series, MrBeast, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India, WWE и Kids Diana Show. Первым каналом, удостоившимся этой награды, стала индийская кинокомпания T-Series. В 2019 году кнопку вручили и популярному блогеру PewDiePie.

Новый мини-альбом Blackpink под названием «Deadline» выйдет уже через неделю, 27 февраля. В трек-лист войдет «Jump» — дэнс-поп-сингл, вышедший в июле и ставший первым совместным релизом группы за три года. Песня уже возглавила рейтинг лучших кей-поп-композиций 2025 года по версии Apple Music.

© @blackpinkofficial

Тем временем Джису и Лиса — две участницы Blackpink — пробуют свои силы в кино. Джису появится в дораме Netflix «Парень по вызову»: она сыграет продюсера вебтунов, которая спасается от рутины с помощью сервиса виртуальных свиданий. Лиса, в свою очередь, снимется в ромкоме Дэвида Бернада, продюсера «Белого лотоса». Дуэт вместе придумал идею фильма, обсуждая любимую картину «Ноттинг-Хилл».

Расскажите друзьям