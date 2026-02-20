Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube

Тем временем Джису и Лиса — две участницы Blackpink — пробуют свои силы в кино. Джису появится в дораме Netflix «Парень по вызову»: она сыграет продюсера вебтунов, которая спасается от рутины с помощью сервиса виртуальных свиданий. Лиса, в свою очередь, снимется в ромкоме Дэвида Бернада, продюсера «Белого лотоса». Дуэт вместе придумал идею фильма, обсуждая любимую картину «Ноттинг-Хилл».