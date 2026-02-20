Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube

Кей-поп-группа Blackpink стала первой в истории, получившей красную бриллиантовую кнопку YouTube — награду каналам с 100 миллионами подписчиков.
На настоящий момент красная бриллиантовая кнопка есть менее чем у 20 каналов. В их число входят T-Series, MrBeast, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India, WWE и Kids Diana Show. Первым каналом, удостоившимся этой награды, стала индийская кинокомпания T-Series. В 2019 году кнопку вручили и популярному блогеру PewDiePie.
Новый мини-альбом Blackpink под названием «Deadline» выйдет уже через неделю, 27 февраля. В трек-лист войдет «Jump» — дэнс-поп-сингл, вышедший в июле и ставший первым совместным релизом группы за три года. Песня уже возглавила рейтинг лучших кей-поп-композиций 2025 года по версии Apple Music.
Тем временем Джису и Лиса — две участницы Blackpink — пробуют свои силы в кино. Джису появится в дораме Netflix «Парень по вызову»: она сыграет продюсера вебтунов, которая спасается от рутины с помощью сервиса виртуальных свиданий. Лиса, в свою очередь, снимется в ромкоме Дэвида Бернада, продюсера «Белого лотоса». Дуэт вместе придумал идею фильма, обсуждая любимую картину «Ноттинг-Хилл».