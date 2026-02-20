Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»

Дэниел Рэдклифф, получивший известность благодаря главной роли в серии фильмов по «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг, в интервью «Hot Ones» рассказал, что в возрасте 14–15 лет ему и его коллегам Эмме Уотсон и Руперту Гринту предложили сняться в ремейке «Волшебника страны Оз». Актер назвал эту идею одной из худших, которые когда-либо слышал.
«Во времена „Поттера“ к нам пришли какие-то люди и предложили занять всех троих — меня, Эмму и Руперта — в ремейке „Волшебника страны Оз“. Эмма должна была стать Дороти. Я уже не помню, кого предлагали Руперту, но я точно запомнил, что мне досталась роль льва, который… знал карате. Я был таким трусливым львом, который прыгал и наносил удары ногами», — поделился Рэдклифф.
Актер вспоминает, что он тогда сразу осознал всю абсурдность затеи. «Мне тогда было 14 или 15, и я помню, как подумал: „Я, конечно, мало что понимаю в жизни, но это плохая идея. Такого фильма быть не должно“», — рассказал Рэдклифф.
В другом недавнем интервью актер обратился к фанатам «Гарри Поттера» с просьбой дать новому поколению исполнителей ролей Гарри, Гермионы и Рона спокойно работать, не напоминая им постоянно о первой серии фильмов.
«Одна из вещей, которую вы можете сделать для меня, — это перестать постоянно спрашивать [юных актеров] о нас: обо мне, Эмме [Уотсон], Руперте [Гринте]. Мне бы не хотелось, чтобы мы были какими-то призраками, нависающими над этими детьми. Пусть они просто живут своей жизнью, потому что это будет нечто новое, нечто другое», — сказал Рэдклифф.