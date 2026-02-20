«Атмосфера Кино», издательство «Эксмо» и «Кинопоиск» поделились с «Афишей Daily» трейлером фильма «К себе нежно» по одноименной книге Ольги Примаченко. Премьера состоится 5 марта.
В центре сюжета — успешный отоларинголог-хирург Надя, которая к 40 годам понимает, что сама перестала прислушиваться к себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а может, никогда и не слышала.
Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни появляются шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, собственный голос и новую надежду.
В главной роли — Карина Разумовская («Мажор», «Трасса»). В фильме также заняты Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие.
«Когда я впервые прочитал сценарий, то у меня появилось ощущение, как будто я сходил на сессию к психологу. Он произвел эффект антидепрессанта. Настолько он простой, понятный, честный и при этом настолько близкий мне. Я сам был женат и проходил через развод и связанные с ним перипетии. Сначала у тебя одни отношения с человеком, потом — другие. Как соблюсти баланс чувств и как построить новые отношения на месте старых? Мне кажется, что обязанность пары, даже если она расстается, — сохранить если не дружеские, то по крайней мере человеческие отношения. Особенно, если у вас есть ребенок, как у наших героев в фильме. Так что эта история затронула какие-то самые важные части моей души», — признался Артем Ткаченко.
Режиссером киноадаптации одноименной книги-медитации Ольги Примаченко о принятии себя и личных границах выступит Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»).
«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышла в 2020 году и с тех пор не покидает топ-5 бестселлеров в жанре нон-фикшн. В 2022-м психологическое пособие стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг. Произведение также возглавило Всероссийский книжный рейтинг 2024 года.