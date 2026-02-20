Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за Масленую неделю

Спрос на традиционный творог вырос на 38%, а на мягкий — почти на 53% по сравнению с прошлой Масленицей. Для сытных блинов россияне чаще выбирают ветчину из птицы (ее покупают в два раза чаще, чем год назад), слабосоленую рыбу (+45,7%), крабовые палочки и творожный сыр (по +14%). Среди мясных начинок лидирует куриный фарш (+60%), за ним следуют фарш из индейки (+29%), смешанные варианты (+21%) и говяжий фарш (+8%).