Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю

Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*

Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю

Афиша Daily
Фото: Evgheni Russu/Unsplash

«Самокат» проанализировал заказы в период Масленицы (с 11 по 17 февраля) и выяснил, как изменился спрос на продукты для блинов и готовые блинчики по сравнению с прошлым годом.

Начало масленичной недели традиционно повысило интерес к базовым ингредиентам. Стерилизованное молоко стали покупать на 17% чаще, куриные яйца — на 15,5%, сливочное масло — на 4%.

Сервис выяснил, что россияне по-прежнему отдают предпочтение блинам на коровьем молоке. Его выбирают в 7,5 раза чаще, чем кефир, и в 20 раз чаще, чем растительные альтернативы. Среди последних в этом году лидируют кокосовое, овсяное и миндальное молоко.

Мука тоже входит в масленичный набор. Пшеничную заказывают в 12 раз чаще, чем разнозлаковую. При этом женщины покупают рисовую муку в семь раз активнее мужчин. Среди начинок в этом году главным фаворитом стал творог.

Спрос на традиционный творог вырос на 38%, а на мягкий — почти на 53% по сравнению с прошлой Масленицей. Для сытных блинов россияне чаще выбирают ветчину из мяса птицы (ее покупают в два раза чаще, чем год назад), слабосоленую рыбу (+45,7%), крабовые палочки и творожный сыр (по +14%). Среди мясных начинок лидирует куриный фарш (+60%), за ним следуют фарш из индейки (+29%), смешанные варианты (+21%) и говяжий фарш (+8%).

В категории сладких дополнений лидирующее место занимает сгущенное молоко. Особенно вырос спрос на сгущенку с добавками: ее стали покупать в 17 раз чаще, чем в прошлом году, причем в топе вкусов — банан, шоколадный и малиновый пломбир. Сгущенное молоко без сахара выбирают в 13 раз чаще. Также заметно выросли продажи джемов (+127,7%), ореховых паст (+100%) и сладких топпингов (+84,6%).

Готовые блинчики без начинки стали покупать на 47% чаще. Сладкие готовые блины прибавили почти 7%. В фавориты вышли варианты с сырно-вишневой начинкой, сливочным сыром и клубничным конфитюром, маскарпоне с клубникой и шоколадной пастой. Среди сытных готовых блинов по-прежнему популярны начинки «Цезарь», с мясом, «Жюльен», курица в сливочном соусе, ветчина с сыром.

