В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров

С 1 марта в России вступает в силу новый ГОСТ на бананы, предназначенные для розничной продажи.
Росстандарт опубликовал документ, который устанавливает строгие требования к внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости импортируемых плодов.
Теперь запрещается ввоз полностью желтых бананов. В страну разрешено ввозить только плоды зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозревали уже на российских складах.
Качественные бананы должны пахнуть огурцом, а при разрезании выделять млечный сок. В одной кисти допускается не более одного вырезанного плода (с остатком плодоножки). Кроме того, было введено разделение на три класса:
- экстра-класс — длина от 20 см, минимум 4 банана в кисти;
- первый класс — длина от 19 см, минимум 4 банана в кисти;
- второй класс — длина от 14 см, минимум 3 банана в кисти.
ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. При этом он может стать обязательным, если на него будут ссылаться в действующих законах, контрактах или технических регламентах.