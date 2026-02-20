Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа

Музей истории ГУЛАГа появился в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко, который провел в советских тюрьмах и лагерях 13 лет. Его мать была арестована в 1929 году и покончила с собой в 1936-м, отца расстреляли в 1938-м.