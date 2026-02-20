Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта

Второй сезон расскажет о последствиях битвы Давида с Голиафом и восхождении Давида на трон. Разбираясь в политике дворца, зависти своей семьи и завязывающемся романе, Давид все глубже погружается в свою судьбу и узнает, что значит стать великим лидером.