Умер солист Shortparis Николай Комягин

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин, сообщила в своем телеграм-канале Ксения Собчак. По ее словам, музыканту стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало. Артисту было 39 лет.
«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», — написала журналистка.
Менеджер Shortparis Марина Косухина подтвердила в инстаграме* смерть Комягина. «Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», ― написала она.
Комягин родился в Новокузнецке, по образованию он искусствовед. Музыкальную карьеру Комягин начал в нулевые. В родном городе он пел в фолк-рок-группе «Пол-седьмого ноября», затем в «Плохой идее», затем в альтернативной джаз-фьюжен-группе Sound Wave, а потом в инди-рок-группе Fools on Time Square.
В 2010 году музыкант переехал в Петербург, где с друзьями из Новокузнецка ― Александром Иониным и Павлом Лесниковым ― основал Shortparis. Позже к ним присоединились Данила Холодков и Александр Гальянов (покинул группу в 2022 году). Коллектив стал известен экспериментальным звучанием на стыке электроники и постпанка.
Shortparis выступали на крупных российских и зарубежных фестивалях ― Liverpool Sound City, Haldern Pop Festival, The Great Escape, Tallinn Music Week, Stereoleto и Parklive, а также на площадке знаменитого берлинского техно-клуба Berghain. В Петербурге группа открывала концерты таких зарубежных звезд, как The Kooks и Alt-J.
В разные годы коллектив получал премии «Золотая горгулья» и премии Сергея Курехина. Клип на песню «Страшно», посвященный проблеме школьного шутинга, занял третье место в номинации Best Director на Berlin Music Video Awards. В 2019 году журнал «Собака» называл участников Shortparis самыми известными людьми Петербурга в номинации «Музыка».
К настоящему моменту Shortparis выпустили четыре студийных альбома: «Дочери» (2013), «Пасха» (2017), «Так закалялась сталь» (2019) и «Яблонный сад» (2021), а также пять EP и 11 синглов.
Помимо музыки, Комягин участвовал в кинопроектах. Он сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», снимался в короткометражке «Сложноподчиненное» и фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Для другой картины Серебренникова ― «Жена Чайковского» ― Shortparis записали мини-альбом «Шире Волги».
23 февраля в Театре Наций пройдет премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова. Композитором этой постановки выступил Комягин.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.