Умер солист Shortparis Николай Комягин

В 2010 году музыкант переехал в Петербург, где с друзьями из Новокузнецка ― Александром Иониным и Павлом Лесниковым ― основал Shortparis. Позже к ним присоединились Данила Холодков и Александр Гальянов (покинул группу в 2022 году). Коллектив стал известен экспериментальным звучанием на стыке электроники и постпанка.