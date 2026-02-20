Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»

Умер солист Shortparis Николай Комягин
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса

Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»

Афиша Daily
Фото: Frazer Harrison/Getty Images

В возрасте 53 лет умер американский актер Эрик Дейн. Об этом пишет People со ссылкой на его семью. Десять месяцев назад Дейн сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). 

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дейн ушел из жизни в четверг днем после мужественной борьбы с БАС, — говорится в заявлении близких. ― Последние дни он провел в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира».

Эрик Дейн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Его отец умер от огнестрельного ранения, когда Эрику было семь лет. После школы Дейн служил на флоте, потом стал архитектором и дизайнером интерьеров. В актерство он пришел случайно. 

«В школе я играл в водное поло, сезон быстро закончился, и меня втянули в спектакль, где я играл Джо Келлера в пьесе „Все мои сыновья“. Совершенно серьезно. И я влюбился в это. Я подумал: это самое потрясающее чувство на свете!» ― рассказывал он в интервью.

Карьера Дейна на экране началась в 1990-х, когда он сыграл эпизодические роли в сериалах «Чудесные годы» и «Розанна». В начале 2000-х он появился в многосерийном фильме «Переправа Гидеона» и в двух сезонах «Зачарованных». 

Известность Дейну принесла роль доктора Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти», где он играл с 2006 по 2012 год. Среди других работ Дейна — роли в сериалах «Эйфория» и «Последний корабль», фильмах «Бурлеск», «День святого Валентина» и «Марли и я». 

Расскажите друзьям