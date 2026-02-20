Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх

Фигурист Илья Авербух поддержал соотечественницу. «Безусловно, Аделии нужно было идти на четверной прыжок. Именно он открывал ей дорогу на пьедестал. Она рискнула, но у нее не получилось. Это спорт. Петросян стыдно за выступление? Это все эмоции. Ее перегрузили, все ждали от нее золотую медаль. Это логично, потому что Петросян является прекрасной фигуристкой. Наша задача сейчас – поддержать Аделию», — отметил он.