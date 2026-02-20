Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх

Фигуристка Аделия Петросян допустила ошибку во время исполнения произвольной программы. Девушка недокрутила тулуп в четыре оборота и упала, после чего заняла на Олимпийских Играх только 6-е место. За короткую и произвольную программы 18-летняя Петросян получила 214,53 балла.
Золото получила американка Алиса Лью с 226,79 баллами. Второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16).
Российская фигуристка впервые с Олимпиады-2010 в Ванкувере не завоевала золото в соревнованиях одиночниц, когда первое место досталось кореянке Ким Ен А. В Сочи в 2014 году золотую медаль получила россиянка Аделина Сотникова, в Пхенчхане в 2018 году — Алина Загитова, в Пекине в 2022 году — Анна Щербакова.
Позже Аделия заявила, что ей стыдно за свой прокат в произвольной программе. «Мне пока просто и перед собой, и перед федерацией, перед тренерами, зрителями немного стыдно, что все так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата», — приводит ее слова пресс служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Фигурист Илья Авербух поддержал соотечественницу. «Безусловно, Аделии нужно было идти на четверной прыжок. Именно он открывал ей дорогу на пьедестал. Она рискнула, но у нее не получилось. Это спорт. Петросян стыдно за выступление? Это все эмоции. Ее перегрузили, все ждали от нее золотую медаль. Это логично, потому что Петросян является прекрасной фигуристкой. Наша задача сейчас – поддержать Аделию», — отметил он.
Сама Петросян при этом поделилась, что планирует поучаствовать в Олимпийских Играх в 2030 году. «Надеюсь, мой запал не иссякнет. Четыре года — это немалое время. Но, наверное, из-за этого и интереснее, как получится», — сказала Петросян.
Ранее российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы.