Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»

Под нарастающим давлением Маргрет вынуждена столкнуться с воспоминаниями о войне, которую она пережила десятилетия назад, и с историей своего пути в Америку. В процессе этого она сближается со Стиви — новым другом, знакомство с которым придает героине сил защищать свою историю.