Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»

Фото: Pixar

Disney и Pixar представили полноценный трейлер анимационного фильма «История игрушек-5». Премьера мультфильма запланирована на 19 июня.

На этот раз персонажам предстоит столкнуться с самым современным врагом — гаджетами, которые захватили внимание детей. Главным антагонистом выступит новый персонаж по имени Лилипад, озвученный звездой сериала «Грызня» Гретой Ли.

«Работа База, Вуди, Джесси и остальной банды оказывается под угрозой, когда они сталкиваются с тем, что сейчас в моде у детей, — электроникой!» — гласит синопсис.

За производство пятой части отвечает режиссер Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ*И»). К своим ролям вернулись Том Хэнкс (Вуди) и Тим Аллен (Базз Лайтер). 

В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету.

