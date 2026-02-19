«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля

Исторический экшн «Проклятый рыцарь» («The Dreadful») выйдет в российский прокат 23 апреля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинокомпании «Арна Медиа», где также поделились локализованным трейлером.
В главных ролях ― Софи Тернер и Кит Харингтон, которые впервые встретятся на экране после «Игры престолов». События фильма разворачиваются в жестоком мире средневековой Англии. В центре истории ― Анна, которая живет в сельской глуши под гнетом властной свекрови Морвен и ожидает возвращения мужа с войны. Их уединенную жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.
Софи Тернер не только исполнила в фильме главную роль, но и выступила продюсером. Именно она порекомендовала Кита Харингтона режиссеру и автору сценария Наташе Кермани как идеального кандидата на главную мужскую роль. Роль суровой Морвен исполнила лауреатка премии «Оскар» Марсия Гей Харден.
В актерский состав также вошли Лоренс О’Фуаран и Джонатан Говард. Режиссером фильма выступила Наташа Кермани, известная по картинам «Везучая» и «З/Л/О 85». Съемки проходили в Корнуолле.