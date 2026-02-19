«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля

В главных ролях ― Софи Тернер и Кит Харингтон, которые впервые встретятся на экране после «Игры престолов». События фильма разворачиваются в жестоком мире средневековой Англии. В центре истории ― Анна, которая живет в сельской глуши под гнетом властной свекрови Морвен и ожидает возвращения мужа с войны. Их уединенную жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны. Вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.