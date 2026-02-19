Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»

Афиша Daily
Фото: Центр «Зотов»

20 февраля в московском Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство». Об этом говорится в телеграм-канале культурной площадки. Начало встречи ― в 19.00.

Модератором выступит писатель, драматург и сценарист Валерий Печейкин. Он обсудит с представителями творческих индустрий влияние идей Вертова на современную культуру. 

Среди спикеров ― режиссер Федор Кудрявцев, художники Юрий Пальмин и Галина Мызникова, куратор публичных программ Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергей Зыков и кинообозреватель Егор Козкин.

Мероприятие состоится в преддверии выставки-ретроспективы «Дзига Вертов. Киноглаз», которая откроется в Центре «Зотов» 26 февраля. Ее экспозиция будет состоять из десятков экранов, которые познакомят как с творчеством Вертова, так и его влиянием на творцов по всему миру, включая Жан-Люка Годара, Артавазда Пелешяна и Платона Инфанте. 

