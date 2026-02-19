Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink

Netflix опубликовал основной трейлер южно-корейской дорамы под названием «Парень по вызову», в котором Джису из Blackpink играет главную роль.



По сюжету Ми Рэ (Джису) — продюсер вебтунов, которая cпасается от рутины с помощью сервиса виртуальных свиданий. В трейлере главная героиня ходит на одну встречу за другой, в то время как в реальности ее пути постоянно пересекаются с коллегой Кен Намом, которого играет Со Ин Кук. Постепенно возникающая связь между ними крепнет.